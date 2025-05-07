Правительство возобновило обсуждение изменений Закона о Возвращении

Правительство возобновило обсуждение внесения поправок в Закон о Возвращении, на основании которых будет отменено право на репатриацию для так называемых "внуков евреев". Как сообщает в среду, 7 мая, КАН–"Хадашот", министр связи Шломо Караи, комментируя законопроект, заявил: "Либерман привозит гоев, которые приезжают по Закону о Возвращении, получают "корзину абсорбции" и возвращаются домой".

После возвращения Кнессета к работе после перерыва правительство обсудило законопроект Ави Маоза, призванное предотвратить репатриацию тех, у кого только один из дедушек является евреем. Ури Маклев, комментируя законопроект, заявил, что нынешнее положение вещей позволяет репатриацию в Израиль людям, "которые каждое воскресенье ходят со своими родителями в церковь".

На этом этапе, отмечает КАН, вмешался министр Зеэв Элькин, который подчеркнул, что в нынешнем своем виде ЗоВ как раз предотвращает въезд человека, о котором есть такая информация. "Для этого не нужны никакие поправки.

Шломо Караи заявил, что Закон о Возвращении был расширен на внуков евреев, чтобы позволить репатриацию людей, которых преследуют в стране исхода из-за их еврейства. "Но никто и представить не мог, что будут приезжать абсолютные гои, и не из-за преследований, а в экономических целях: такие, которых привозит Либерман, они получают "корзину" по Закону о Возвращении, и возвращаются домой через два дня".

Министр юстиции Ярив Левин подтвердил факт частого злоупотребления пунктом о "внуках евреев", но добавил, что внести изменения в Закон о Возвращении будет проблематично.

На самом деле, утверждает КАН, единственным препятствием для продвижения этого законопроекта является коалиционное соглашение, которое дает партии Гидеона Саара право на вето. Зеэв Элькин использовал это право в обсуждении, состоявшемся ранее на этой неделе – после чего обсуждение внесения изменений в ЗоВ отложили на два месяца. Однако когда присоединение Гидеона Саара к "Ликуду" завершится, исчезнет и право на вето – после чего законопроект, по всей видимости, получит коалиционное большинство.