Юрсоветник рекомендовала Нетаниягу создать государственную следственную комиссию

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара направила премьер-министру Биньямину Нетаниягу письмо с настоятельной рекомендацией объявить о создании государственной следственной комиссии по войне "Железных мечей".

По словам Баарав-Миары, создание комиссии – самый лучший инструмент, чтобы справиться с претензиями к Израилю, рассматриваемыми Международным судом в Гааге, и что в документе о назначении комиссии можно указать приоритет расследования вопросов, касающихся соблюдения Израилем международного законодательства.