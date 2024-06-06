Юрсоветник рекомендовала Нетаниягу создать государственную следственную комиссию
время публикации: 06 июня 2024 г., 23:15 | последнее обновление: 06 июня 2024 г., 23:15
Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара направила премьер-министру Биньямину Нетаниягу письмо с настоятельной рекомендацией объявить о создании государственной следственной комиссии по войне "Железных мечей".
По словам Баарав-Миары, создание комиссии – самый лучший инструмент, чтобы справиться с претензиями к Израилю, рассматриваемыми Международным судом в Гааге, и что в документе о назначении комиссии можно указать приоритет расследования вопросов, касающихся соблюдения Израилем международного законодательства.
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