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Израиль

Юрсоветник рекомендовала Нетаниягу создать государственную следственную комиссию

время публикации: 06 июня 2024 г., 23:15 | последнее обновление: 06 июня 2024 г., 23:15
Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара
Shir Torem/Flash90

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара направила премьер-министру Биньямину Нетаниягу письмо с настоятельной рекомендацией объявить о создании государственной следственной комиссии по войне "Железных мечей".

По словам Баарав-Миары, создание комиссии – самый лучший инструмент, чтобы справиться с претензиями к Израилю, рассматриваемыми Международным судом в Гааге, и что в документе о назначении комиссии можно указать приоритет расследования вопросов, касающихся соблюдения Израилем международного законодательства.

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