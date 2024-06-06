Военный кабинет решил не отправлять делегацию в Доху, пока не будет получен ответ от ХАМАСа

Радиостанция "Кан Бет" и телеканал "Кан-11" сообщили, что военный кабинет принял решение не отправлять делегацию Израиля на переговоры в Доху до тех пор, пока не будет получен официальный ответ от ХАМАСа на израильское предложение о сделке по освобождению похищенных.

В среду, 5 июня, в Дохе состоялась встреча представителей Катара, Египта и ХАМАСа. Источники, знакомые с содержанием переговоров, заявляют, что и Катар и Египет оказывают "жесткое" давление на ХАМАС с тем, чтобы приблизить заключение сделки с Израилем.

В сообщении телеканала "Кан-11" отмечалось, что позиция Израиля на данный момент такова: если не удастся договориться с ХАМАСом относительно второго этапа сделки, боевые действия в секторе Газы возобновятся. Это противоречит сказанному Джо Байденом в его субботнем заявлении о том, что режим прекращения огня не прекратится, даже если сторонам не удастся договориться о дальнейших шагах до окончания первого этапа сделки.

По данным новостной службы "Кан": если в последний момент не произойдет никаких изменений, в четверг, 6 июня, члены расширенного военно-политического кабинета будут ознакомлены с содержанием последнего предложения Израиля ХАМАСу.