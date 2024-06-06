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Израиль

Ливанские источники: ЦАХАЛ активизировал действия на юге Ливана

время публикации: 06 июня 2024 г., 06:05 | последнее обновление: 06 июня 2024 г., 06:11
Ливанские источники: ЦАХАЛ активизировал действия на юге Ливана
Ayal Margolin/Flash90

Ливанские источники отмечают, что в ночь на 6 июня ЦАХАЛ активизировал атаки, целью которых были объекты "Хизбаллы" в южном Ливане. По всей видимости, эти действия стали реакцией на удар беспилотников "Хизбаллы" по целям возле израильской друзской деревни Хурфейш, расположенной в трех километрах от границы с Ливаном.

Ливанские СМИ сообщали, что ВВС ЦАХАЛа атаковали цели между Джабшитом и Адшитом на юге Ливана. Также были атакованы цели в Аль-Адайсе.

Сообщается, что в результате ударов ЦАХАЛа сильные пожары возникли в районе Байт Яхуна, на юге Ливана.

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