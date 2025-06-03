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Израиль

Задержан житель Иерусалима, работавший на иранскую разведку и пытавшийся завербовать свою мать

Полиция
Расследование
Иерусалим
Иран
шпионаж
время публикации: 03 июня 2025 г., 14:32 | последнее обновление: 03 июня 2025 г., 14:44
Задержан житель Иерусалима, работавший на иранскую разведку и пытавшийся завербовать свою мать
Пресс-служба полиции Израиля
Задержан житель Иерусалима, работавший на иранскую разведку и пытавшийся завербовать свою мать
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция и ШАБАК сообщают о задержании жителя арабской деревни Исауийя, на севере Иерусалима, который выполнял задания иранской разведки.

Задержанному около 30 лет. По заданию кураторов из Ирана он развешивал в Иерусалиме плакаты антиправительственного содержания, собирал информацию, в том числе около Стены Плача и на рынке Махане Иегуда, сжег форму военнослужащего ЦАХАЛа на камеру и др. За эти действия он получил тысячи шекелей.

По данным следствия, иранские кураторы поручали этого агенту также поджог леса и переправку оружия в Палестинскую автономию, и предлагали ему совершить теракт против евреев в центре Израиля. Однако эти планы были сорваны благодаря аресту подозреваемого.

Сообщается также, что иранцы рекомендовали этому агенту нанять родственников для выполнения задачи. И он, в частности, собирался привлечь к такой деятельности собственную мать.

В ходе обыска в день ареста в доме подозреваемого были найдены наличные деньги, баллончик с краской, два пневматических пистолета, вещество, предположительно являющееся наркотиком, и др.

Израиль
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