Задержан житель Иерусалима, работавший на иранскую разведку и пытавшийся завербовать свою мать

Полиция и ШАБАК сообщают о задержании жителя арабской деревни Исауийя, на севере Иерусалима, который выполнял задания иранской разведки.

Задержанному около 30 лет. По заданию кураторов из Ирана он развешивал в Иерусалиме плакаты антиправительственного содержания, собирал информацию, в том числе около Стены Плача и на рынке Махане Иегуда, сжег форму военнослужащего ЦАХАЛа на камеру и др. За эти действия он получил тысячи шекелей.

По данным следствия, иранские кураторы поручали этого агенту также поджог леса и переправку оружия в Палестинскую автономию, и предлагали ему совершить теракт против евреев в центре Израиля. Однако эти планы были сорваны благодаря аресту подозреваемого.

Сообщается также, что иранцы рекомендовали этому агенту нанять родственников для выполнения задачи. И он, в частности, собирался привлечь к такой деятельности собственную мать.

В ходе обыска в день ареста в доме подозреваемого были найдены наличные деньги, баллончик с краской, два пневматических пистолета, вещество, предположительно являющееся наркотиком, и др.