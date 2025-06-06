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Израиль

У побережья Ришон ле-Циона разыскивают одномоторный самолет

Авиация
время публикации: 06 июня 2025 г., 13:13 | последнее обновление: 06 июня 2025 г., 13:19
У побережья Ришон ле-Циона разыскивают одномоторный самолет
Avshalom Sassoni/Flash90

В спасательные службы поступило сообщение о возможном крушении легкого самолета в районе побережья Ришон ле-Циона, проверяется версия о падении самолета в море.

Как сообщает оперативный чат пожарно-спасательной службы, связь с легким самолетом была потеряна. Для участия в поисках привлечен вертолет ЦАХАЛа.

Информация уточняется.

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