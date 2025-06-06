У побережья Ришон ле-Циона разыскивают одномоторный самолет

В спасательные службы поступило сообщение о возможном крушении легкого самолета в районе побережья Ришон ле-Циона, проверяется версия о падении самолета в море.

Как сообщает оперативный чат пожарно-спасательной службы, связь с легким самолетом была потеряна. Для участия в поисках привлечен вертолет ЦАХАЛа.

Информация уточняется.