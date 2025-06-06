У побережья Ришон ле-Циона разыскивают одномоторный самолет
время публикации: 06 июня 2025 г., 13:13 | последнее обновление: 06 июня 2025 г., 13:19
В спасательные службы поступило сообщение о возможном крушении легкого самолета в районе побережья Ришон ле-Циона, проверяется версия о падении самолета в море.
Как сообщает оперативный чат пожарно-спасательной службы, связь с легким самолетом была потеряна. Для участия в поисках привлечен вертолет ЦАХАЛа.
Информация уточняется.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 мая 2025