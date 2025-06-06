ШАС и "Яадут а-Тора" недовольны позициями друг друга на переговорах с Эдельштейном

После завершения встречи у главы правительства Биньямина Нетаниягу, проведенной в попытке уладить конфликт между председателем комиссии по иностранным делам и безопасности Юлием Эдельштейном и ультрарелигиозными партиями, представители партий ШАС и "Яадут а-Тора" обменялись взаимными обвинениями.

Как сообщает в пятницу, 6 июня, "Маарив", в "Яадут а-Тора" возмущены тем, что ШАС согласились на индивидуальные санкции против уклоняющихся от службы в армии учащихся ешив.

Представители председателя ШАС Арье Дери отрицают эти обвинения, подчеркивая, что "их высказывают люди, которые никак не вовлечены в совместные искренние усилия представителей ультраортодоксального иудаизма по урегулированию статуса учащихся ешив".

"ШАС продолжает самоотверженно действовать во имя Торы, и любая схема соглашения, если она будет достигнута, будет передана на исключительное решение Совета мудрецов Торы", – подчеркнули в окружении Дери.