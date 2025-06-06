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Израиль

ШАС и "Яадут а-Тора" недовольны позициями друг друга на переговорах с Эдельштейном

Призыв ультраортодоксов
ШАС
Яадут а-Тора
время публикации: 06 июня 2025 г., 12:51 | последнее обновление: 06 июня 2025 г., 12:58
ШАС и "Яадут а-Тора" недовольны позициями друг друга на переговорах с Эдельштейном
Chaim Goldberg/Flash90

После завершения встречи у главы правительства Биньямина Нетаниягу, проведенной в попытке уладить конфликт между председателем комиссии по иностранным делам и безопасности Юлием Эдельштейном и ультрарелигиозными партиями, представители партий ШАС и "Яадут а-Тора" обменялись взаимными обвинениями.

Как сообщает в пятницу, 6 июня, "Маарив", в "Яадут а-Тора" возмущены тем, что ШАС согласились на индивидуальные санкции против уклоняющихся от службы в армии учащихся ешив.

Представители председателя ШАС Арье Дери отрицают эти обвинения, подчеркивая, что "их высказывают люди, которые никак не вовлечены в совместные искренние усилия представителей ультраортодоксального иудаизма по урегулированию статуса учащихся ешив".

"ШАС продолжает самоотверженно действовать во имя Торы, и любая схема соглашения, если она будет достигнута, будет передана на исключительное решение Совета мудрецов Торы", – подчеркнули в окружении Дери.

Израиль
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