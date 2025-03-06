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Израиль

В Тель-Авиве автобус сбил женщину, пострадавшая в тяжелом состоянии

ДТП
Тель-Авив
время публикации: 06 марта 2025 г., 19:11 | последнее обновление: 06 марта 2025 г., 19:17
В Тель-Авиве автобус сбил женщину, пострадавшая в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи по округу Дан поступило сообщение о ДТП на улице Дерех Намир в Тель-Авиве, где женщина попала под автобус. Парамедики и фельдшеры МАДА оказали пострадавшей неотложную помощь на месте происшествия, после чего на реанимационном автомобиле отправили ее в больницу "Ихилов".

Сообщается, что пострадавшая, женщина в возрасте около 60 лет, получила множественные тяжелые травмы, она в тяжелом и нестабильном состоянии, погружена в медикаментозный сон и подключена к аппарату искусственного дыхания.

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