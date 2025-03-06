В Тель-Авиве автобус сбил женщину, пострадавшая в тяжелом состоянии

В службу скорой помощи по округу Дан поступило сообщение о ДТП на улице Дерех Намир в Тель-Авиве, где женщина попала под автобус. Парамедики и фельдшеры МАДА оказали пострадавшей неотложную помощь на месте происшествия, после чего на реанимационном автомобиле отправили ее в больницу "Ихилов".

Сообщается, что пострадавшая, женщина в возрасте около 60 лет, получила множественные тяжелые травмы, она в тяжелом и нестабильном состоянии, погружена в медикаментозный сон и подключена к аппарату искусственного дыхания.