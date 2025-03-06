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Израиль

NBC: Израиль и другие страны могут сократить обмен разведданными с Вашингтоном

США
Россия
Саудовская Аравия
время публикации: 06 марта 2025 г., 19:05 | последнее обновление: 06 марта 2025 г., 19:05
NBC: Израиль и другие страны могут сократить обмен разведданными с Вашингтоном
AP Photo/Dmitri Lovetsky

Некоторые союзники США, включая Израиль и Саудовскую Аравию, рассматривают возможность сокращения обмена разведданными с США из-за сближения Трампа с Россией. Об этом сообщил американский телеканал NBC со ссылкой на четыре "осведомленных источника".

По информации телеканала, союзники США опасаются непреднамеренного раскрытия их агентов за границей, что будет нарушением обязательств перед агентами по обеспечению их безопасности, неприкосновенности и анонимности.

Кроме Израиля и Саудовской Аравии о сокращении сотрудничестве с США в области разведданных думают страны, входящие в так называемый альянс "Пять глаз".

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