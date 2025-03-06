Министр обороны: суда "Флотилии свободы" будут использованы для добровольной депортации жителей Газы

По информации радиостанции "Кан Бет", министр обороны Израэль Кац отдал распоряжение ЦАХАЛу высадить пропалестинских активистов с судов "Флотилии свободы" в секторе Газы, а их суда использовать для добровольной депортации жителей сектора.

Сайт 14-го телеканала пишет, что о прибытии к побережью сектора Газы судов пропалестинских активистов было сообщено на совещании, которое утром 6 марта министр обороны Исраэль Кац проводил с представителями ЦАХАЛа.

По информации телеканала, когда военные спросили у министра, каким будет в этом случае план действия Израиля, и Израэль Кац предложил высадить участников "морского протеста" в Газе, конфисковать суда и отбуксировать их в порт Ашдода, чтобы в дальнейшем использовать для добровольной депортации жителей сектора.