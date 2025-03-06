Опрос по заказу 14-го телеканала: "Ликуд" и "Демократим" две самые крупные фракции Кнессета

В четверг, 6 марта, 14-й телеканал ИТВ опубликовал результаты опроса общественного мнения, проведенного институтом Direct Polls. Его результаты свидетельствуют об укреплении партии "Демократим".

По результатам этого опроса, если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Ликуд" получила бы 32 мандата, это на один мандат меньше, чем во время предыдущего опроса. На втором месте партия "Демократим" с 17 мандатами, что на один больше, чем во время последнего опроса. На третьем месте – "Наш дом Израиль" с 16 мандатами.

Остальные места в Кнессете распределились бы следующим образом: ШАС – 10, "Яадут а-Тора" – 8, "Оцма Иегудит" – 8 (это на один больше, чем было во время последнего опроса), "Махане Мамлахти" – 7 (после потери двух мандатов), "Еш Атид" – 7 , "Ционут Датит" – 5, РААМ – 5, ХАДАШ-ТААЛ – 5.

Партии нынешней коалиции набирают в этом опросе 63 мандата, партии оппозиции – 47 плюс 10 мандатов, получаемых арабскими партиями.

В этом опросе респондентов попросили ответить, кто больше подходит на пост главы правительства: в паре Биньямин Нетаниягу и Яир Лапид 49% голосов было отдано за Нетаниягу, 22% – за Липида, 29% выбрали опцию "ни один из них".

При выборе между Биньямином Нетаниягу и Бени Ганцем вновь 49% "проголосовали" за Нетаниягу, 16% – за Ганца, 35% выбрали ответ "ни один из них".