06 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
06 марта 2026
06 марта 2026
06 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Пресса

Курдские оппозиционные группы заявили BBC о планах начать операцию против Ирана

Ирак
Курды
Война с Ираном
время публикации: 06 марта 2026 г., 03:28 | последнее обновление: 06 марта 2026 г., 03:37
Курдские оппозиционные группы заявили BBC о планах начать операцию против Ирана (архивное фото)
AP Photo/Felipe Dana

Курдские военизированные силы, базирующиеся в автономном регионе Курдистан на севере Ирака, заявили о готовности начать наземную операцию против иранского режима. Об этом представители групп сообщили в интервью BBC, отметив, что их бойцы рассматривают возможность перехода через границу в Иран на фоне продолжающейся войны Тегерана с США и Израилем.

Однако, судя по всему, на данный момент операция курдами не начата.

Представительница "Партии свободы Курдистана" заявила, что вооруженные отряды курдов готовились к такому сценарию "47 лет – со времени установления Исламской республики". По ее словам, шесть курдских оппозиционных организаций сформировали коалицию и координируют свои действия как политически, так и военным образом. Однако она подчеркнула, что переход границы возможен только при ослаблении иранской противовоздушной обороны: "Если не будет уничтожена инфраструктура и склады оружия и не будет контроля над воздухом, это будет самоубийством".

По данным западных СМИ, курдские формирования уже сосредоточили тысячи бойцов вдоль ирано-иракской границы, прежде всего в районах Сулеймании и гор Кандиль.

Среди организаций, участвующих в коалиции, называются "Партия свободы Курдистана", "Партия свободной жизни Курдистана", а также несколько партий и вооруженных групп иранских курдов, действующих в Иракском Курдистане.

Тегеран в ответ заявил, что не допустит попыток вторжения. Иранские военные сообщили о ракетных ударах по базам курдских группировок на территории Ирака и предупредили, что будут пресекать любые попытки вооруженных формирований пересечь границу.

