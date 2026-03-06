Силы ПВО Кувейта перехватили иранские ракеты, США эвакуируют посольство

Силы противовоздушной обороны Кувейта сбили иранские ракеты в воздушном пространстве страны, заявляет кувейтское министерство обороны.

Зафиксировано падение фрагментов и причинение незначительного ущерба, пострадавших нет.

Как сообщает CBS, власти США приняли решение об эвакуации американского посольства из Кувейта. Ранее сообщалось о приостановке работы дипмиссии США в этой стране – после нескольких атак.