Более 500 целей атаковано ЦАХАЛом в Ливане с начала операции "Рычание льва"

Более 500 целей было атаковано силами ЦАХАЛа в Ливане с начала операции "Рычание льва", в том числе штаб Корпуса стражей исламской революции, который использовался террористической организацией "Хизбалла".

В пятницу, 6 марта, ЦАХАЛ осуществил еще одну серию ударов по штабам террористов в квартале Дахия в Бейруте.

Среди атакованных штабов: штаб, используемый ВВС Корпуса стражей исламской революции; штаб, используемый морским подразделением террористической организации "Хизбалла"; штаб, используемый исполнительным советом "Хизбаллы"; штаб, используемый финансовым подразделением "Хизбаллы".