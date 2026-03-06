x
06 марта 2026
Израиль

Более 500 целей атаковано ЦАХАЛом в Ливане с начала операции "Рычание льва"

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 06 марта 2026 г., 20:08 | последнее обновление: 06 марта 2026 г., 20:24
Более 500 целей атаковано ЦАХАЛом в Ливане с начала операции "Рычание льва"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Более 500 целей было атаковано силами ЦАХАЛа в Ливане с начала операции "Рычание льва", в том числе штаб Корпуса стражей исламской революции, который использовался террористической организацией "Хизбалла".

В пятницу, 6 марта, ЦАХАЛ осуществил еще одну серию ударов по штабам террористов в квартале Дахия в Бейруте.

Среди атакованных штабов: штаб, используемый ВВС Корпуса стражей исламской революции; штаб, используемый морским подразделением террористической организации "Хизбалла"; штаб, используемый исполнительным советом "Хизбаллы"; штаб, используемый финансовым подразделением "Хизбаллы".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
