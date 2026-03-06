x
Внимание, розыск: пропала Адас Аарони Хатиб из Модиин-Илита

время публикации: 06 марта 2026 г., 22:44 | последнее обновление: 06 марта 2026 г., 22:51
Адас Аарони Хатиб
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшей Адас Аарони Хатиб (номер удостоверения личности 335134243), жительницы города Модиин-Илит.

Последний раз ее видели 5 марта в 11:00 в Модиин-Илите. В ночь на пятницу в 02:30 она позвонила матери и сообщила, что не будет ночевать дома.

Описание: худощавая, волосы длинные, прямые ,светло-каштановые, светлые глаза.

В последний раз ее видели с четырьмя косичками.

Любого, кто располагает информацией о ее местонахождении, просят немедленно обратиться в полицию Израиля по номеру 100 или в ближайшее отделение полиции.

