"Аль-Маядин": ЦАХАЛ проводит операцию на ливано-сирийской границе, задействованы вертолеты
время публикации: 07 марта 2026 г., 02:50 | последнее обновление: 07 марта 2026 г., 03:33
Ливанский телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", передает, что израильские военные действуют в восточном Ливане, недалеко от границы с Сирией.
В сообщении отмечается, что на этот раз речь идет об операции с применением боевых вертолетов. Слышна интенсивная стрельба.
ЦАХАЛ пока не комментирует.
Ливанские источники также сообщают, что ЦАХАЛ нанес авиаудар по цели в Султании, на юге Ливана.
Ливанские источники: артиллерия ЦАХАЛа обстреливает цели в Тайбэ, Хиаме, Адайсе и Кфар-Киле, на юге Ливана.