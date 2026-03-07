x
Ближний Восток

"Аль-Маядин": ЦАХАЛ проводит операцию на ливано-сирийской границе, задействованы вертолеты

Ливан
Война с "Хизбаллой"
время публикации: 07 марта 2026 г., 02:50 | последнее обновление: 07 марта 2026 г., 03:33
"Аль-Маядин": ЦАХАЛ проводит операцию на ливано-сирийской границе, задействованы вертолеты
Ayal Margolin/Flash90

Ливанский телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", передает, что израильские военные действуют в восточном Ливане, недалеко от границы с Сирией.

В сообщении отмечается, что на этот раз речь идет об операции с применением боевых вертолетов. Слышна интенсивная стрельба.

ЦАХАЛ пока не комментирует.

Ливанские источники также сообщают, что ЦАХАЛ нанес авиаудар по цели в Султании, на юге Ливана.

Ливанские источники: артиллерия ЦАХАЛа обстреливает цели в Тайбэ, Хиаме, Адайсе и Кфар-Киле, на юге Ливана.

Ближний Восток
