"Аль-Маядин": ЦАХАЛ проводит операцию на ливано-сирийской границе, задействованы вертолеты

Ливанский телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", передает, что израильские военные действуют в восточном Ливане, недалеко от границы с Сирией.

В сообщении отмечается, что на этот раз речь идет об операции с применением боевых вертолетов. Слышна интенсивная стрельба.

ЦАХАЛ пока не комментирует.

Ливанские источники также сообщают, что ЦАХАЛ нанес авиаудар по цели в Султании, на юге Ливана.

Ливанские источники: артиллерия ЦАХАЛа обстреливает цели в Тайбэ, Хиаме, Адайсе и Кфар-Киле, на юге Ливана.