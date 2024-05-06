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Израиль

ХАМАС объявил о замораживании переговоров. Египет призывает "к сдержанности"

время публикации: 06 мая 2024 г., 17:29 | последнее обновление: 06 мая 2024 г., 17:43
ХАМАС объявил о замораживании переговоров. Египет призывает "к сдержанности"
AP Photo/Ismael Abu Dayyah

На фоне начавшейся эвакуации гражданского населения Рафиаха и после минометного обстрела КПП "Керем Шалом", в результате которого погибли четверо израильских военнослужащих, ХАМАС объявляет о замораживании переговоров. Об этом сообщает катарское издание "Аль-Араби аль-Джадид", ссылающееся на близкий к переговорам источник.

По словам источника, руководство ХАМАСа посовещалось и по завершении совещания приняло решение заморозить переговоры о перемирии. При этом возвращение переговорной группы в Каир отложено до получения информации о развитии событий от посредников.

Египет обратился к Израилю и к ХАМАСу с просьбой не допустить эскалации и выхода ситуации из-под контроля. "Мы призываем Израиль проявить максимальную сдержанность в этот крайне деликатный момент, чтобы не допустить кровопролития среди мирных жителей, переживающих гуманитарную катастрофу", – заявило министерство иностраанных дел Египта. МИД Египта подчеркивает, что продолжает круглосуточные контакты со всеми сторонами, чтобы не допустить ухудшения ситуации.

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Источник в ХАМАСе: "Мы покинули Каир, прождав два дня израильскую делегацию"