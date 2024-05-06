Нога Вайс, освобожденная из плена ХАМАСа, призвалась в ЦАХАЛ

Нога Вайс из кибуца Беэри, которая была вместе с матерью похищена террористами ХАМАСа в "черную субботу" 7 октября и возвращена вместе с ней во время второго этапа сделки с террористами, в понедельник, 6 апреля, была призвана в Армию обороны Израиля, и после прохождения курсов, она будет выполнять функции армейской социальной работницы – "машакит ТАШ".

"После очень сложного и беспокойного периода я чувствую, что призыв в армию и должность социальной работницы – это самый правильный для меня шаг, – рассказала девушка. – Именно об этом виде службы я мечтала много лет, в качестве "машакит ТАШ" я смогу внести большой вклад, быть значимой для множества других солдат и помогать другим".

Нога Вайс призналась, что возвращение из плена лишь подкрепило это ее решение: "В день освобождения нас привезли в Керем-Шалом, и там был ангар, полный солдат. Увидев их, я почувствовала себя в безопасности, и это усилило мое желание стать частью ЦАХАЛа и служить в армии".

Нога Вайс рассказала, что для нее всегда было важно служить в армии и посвятить себя Израилю. При этом она ожидает, что служба поможет ей отвлечься от произошедшего с ней кошмара, даст ей четкий распорядок и занятость, а также позволит ей вернуться к нормальному ходу жизни – такой, какой она была до "черной субботы".

Напомним, Нога Вайс и ее мама Шири были освобождены из плена 25 ноября, через 50 дней пребывания в плену. В своем первом интервью Нога рассказала, что когда террористы везли ее в Газу, она была уверена, что ее мать убита, и она осталась совсем одна. Она вспоминает, как ее ввезли в сектор Газы и вокруг ликовали все – женщины, дети, мужчины. Они тянули к ней руки, чтобы дернуть за волосы, а она в это время думала, что лучше бы ее просто убили.

Девушка рассказывает, что однажды, когда ее перевели в новое укрытие, отношение к ним изменилось, им стали давать еду. Один из террористов объявил, что женится на ней. На 14-й день плена он подарил ей кольцо. Он говорил ей, что после того, как все заложники будут освобождены, она останется в Газе, чтобы "рожать ему детей". Он даже разыскал ее мать, чтобы она благословила их брак. Нога вспоминает, что однажды в дом вошла женщина в арабской одежде, и ей потребовалось время, чтобы узнать в этой женщине свою мать. Нога говорит, что террорист оставался с ними до самого их освобождения, но атмосфера стала напряженной после того, как мать отказалась благословить брак дочери и террориста.

7 октября Шира Вайс потеряла брата и племянника, Нога потеряла отца. Они говорят, что не могут скорбеть о своих потерях, пока похищенные остаются в секторе Газы. "Я не понимаю, как можно в тех условиях продержаться 200 дней, когда мы получали пол-литра воды на два дня".