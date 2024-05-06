После начала эвакуации в Рафиахе Джо Байден позвонил Биньямину Нетаниягу

В понедельник, 6 мая, состоялся телефонный разговор между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и президентом США Джо Байденом.

За несколько часов до их беседы сайт CNN сообщил со ссылкой на пресс-службу Белого дома, что Джо Байден намерен поговорить с израильским премьером, поскольку он внимательно следит за ситуацией в Рафиахе, в восточных кварталах которого израильскими военными начата эвакуация гражданских лиц.

Согласно сообщениям в израильских СМИ, беседа двух лидеров продолжалась около получаса.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что разговор шел об операции в Рафиахе и о переговорах с ХАМАСом об освобождении похищенных.

По словам Кирби, Джо Байден в ходе беседы выразил обеспокоенность по поводу военной операции в Рафиахе, в котором находятся более миллиона перемещенных лиц со всего сектора Газы. Президент США еще раз повторил: соглашение о прекращении огня с ХАМАСом – это лучший способ вернуть похищенных живыми.

Согласно сообщению Белого дома, Джо Байден потребовал от Израиля вновь открыть КПП "Керем Шалом", который был закрыт после обстрела, в результате которого погибли четверо израильских военнослужащих. Биньямин Нетаниягу пообещал, что "Керем Шалом" будет вновь открыт.