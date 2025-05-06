ЦАХАЛ сообщает об авиаударе по командному пункту ХАМАСа в секторе Газы

По сообщению пресс-службы Армии обороны Израиля, некоторое время назад ЦАХАЛ и ШАБАК атаковали террористов, находившихся в командном пункте ХАМАСа в центральной части сектора Газы.

Командный пункт использовался для хранения оружия и боеприпасов, предназначенных для совершения терактов против израильтян и израильских вооруженных сил.

Перед атакой были приняты многочисленные меры по минимизации ущерба для гражданских лиц, включая использование высокоточных боеприпасов, воздушное наблюдение и дополнительную разведывательную информацию.

В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что террористические организации систематически нарушают международное право, используя гражданские учреждения и население сектора в качестве живого щита.