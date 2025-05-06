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Израиль

В Израиле готовятся к возможному визиту Дональда Трампа на следующей неделе

Дональд Трамп
время публикации: 06 мая 2025 г., 19:15 | последнее обновление: 06 мая 2025 г., 19:34
В Израиле готовятся к возможному визиту Дональда Трампа на следующей неделе
AP Photo/Alex Brandon

По некоторым данным, президент США Дональд Трамп может посетить Израиль во время своего ближневосточного визита на следующей неделе. По сообщению "Маарива", окончательно визит Трампа в Израиль еще не подтвержден, но поддерживаются предварительные контакты.

По расписанию Трамп должен посетить Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Израиль надеется использовать ближневосточное турне Трампа для оказания давления на ХАМАС, чтобы террористы согласились на сделку по освобождению заложников.

Как сообщает FOX News, если сделки по заложникам не будет, операция "Колесницы Гидеона" начнется с максимальной интенсивностью и не прекратится, пока все ее цели не будут достигнуты – начиная с возвращения похищенных.

Израиль
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