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Израиль

ЦАХАЛ публикует подробности об атакованных в Йемене объектах хуситов. Видео

Хуситы
Йемен
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 06 мая 2025 г., 14:42 | последнее обновление: 06 мая 2025 г., 14:42
ЦАХАЛ публикует подробности об атакованных в Йемене объектах хуситов. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ публикует подробности об атакованных в Йемене объектах хуситов. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

В понедельник, 5 мая, около 20 боевых самолетов нанесли удары по десяткам объектов террористической инфраструктуры хуситского режима в прибрежных районах Йемена.

Кроме того, был атакован бетонный завод "Баджиль", расположенный восточнее города Ходейда: этот завод служил важным экономическим ресурсом террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы) и использовался для строительства туннелей, бункеров и другой военной инфраструктуры.

ЦАХАЛ продолжит атаковать всех, кто представляет угрозу для Израиля и для израильтян – на любом расстоянии.

Израиль
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