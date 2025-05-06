ЦАХАЛ публикует подробности об атакованных в Йемене объектах хуситов. Видео

В понедельник, 5 мая, около 20 боевых самолетов нанесли удары по десяткам объектов террористической инфраструктуры хуситского режима в прибрежных районах Йемена.

Кроме того, был атакован бетонный завод "Баджиль", расположенный восточнее города Ходейда: этот завод служил важным экономическим ресурсом террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы) и использовался для строительства туннелей, бункеров и другой военной инфраструктуры.

ЦАХАЛ продолжит атаковать всех, кто представляет угрозу для Израиля и для израильтян – на любом расстоянии.