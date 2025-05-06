ЦАХАЛ публикует подробности об атакованных в Йемене объектах хуситов. Видео
время публикации: 06 мая 2025 г., 14:42 | последнее обновление: 06 мая 2025 г., 14:42
В понедельник, 5 мая, около 20 боевых самолетов нанесли удары по десяткам объектов террористической инфраструктуры хуситского режима в прибрежных районах Йемена.
Кроме того, был атакован бетонный завод "Баджиль", расположенный восточнее города Ходейда: этот завод служил важным экономическим ресурсом террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы) и использовался для строительства туннелей, бункеров и другой военной инфраструктуры.
ЦАХАЛ продолжит атаковать всех, кто представляет угрозу для Израиля и для израильтян – на любом расстоянии.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 мая 2025