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Израиль

СМИ: Баарав-Миара рекомендует БАГАЦу отклонить иски против увольнения Галанта

время публикации: 06 ноября 2024 г., 20:41 | последнее обновление: 06 ноября 2024 г., 20:41
СМИ: Баарав-Миара рекомендует БАГАЦу отклонить иски против увольнения Галанта
Yonatan Sindel/Flash90

Высший суд справедливости, в который обратились несколько общественных организаций с требованием отменить увольнение Галанта, ждет ответа от Нетаниягу на утверждения истцов, что решение было продиктовано узкополитическими соображениями.

Телеканал "Кан-11" передал, что юридический советник правительства Гали Баарав-Миара, скорее всего, поддержит решение главы правительства и рекомендует БАГАЦ отклонить все иски против отставки Галанта, поскольку рассмотрение политических вопросов находится вне компетенции суда. О том, что Баарав-Миара рекомендует отклонить иски также написал сайт Ynet.

В БАГАЦ 6 ноября обратились "Движение за чистоту власти", организация "Израильская демократическая гвардия" и еще несколько других общественных организаций. Истцы, среди прочего, требовали от суда издать запрет на увольнение Галанта до завершения рассмотрения иска.

В иске "Израильской демократической гвардии" утверждалось: хотя премьер-министр обладает полномочиями уволить министра, в данном случае он не придал значение фактору стабильности в оборонной системе в период войны.

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