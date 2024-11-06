СМИ: Баарав-Миара рекомендует БАГАЦу отклонить иски против увольнения Галанта

Высший суд справедливости, в который обратились несколько общественных организаций с требованием отменить увольнение Галанта, ждет ответа от Нетаниягу на утверждения истцов, что решение было продиктовано узкополитическими соображениями.

Телеканал "Кан-11" передал, что юридический советник правительства Гали Баарав-Миара, скорее всего, поддержит решение главы правительства и рекомендует БАГАЦ отклонить все иски против отставки Галанта, поскольку рассмотрение политических вопросов находится вне компетенции суда. О том, что Баарав-Миара рекомендует отклонить иски также написал сайт Ynet.

В БАГАЦ 6 ноября обратились "Движение за чистоту власти", организация "Израильская демократическая гвардия" и еще несколько других общественных организаций. Истцы, среди прочего, требовали от суда издать запрет на увольнение Галанта до завершения рассмотрения иска.

В иске "Израильской демократической гвардии" утверждалось: хотя премьер-министр обладает полномочиями уволить министра, в данном случае он не придал значение фактору стабильности в оборонной системе в период войны.