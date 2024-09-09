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Израиль

Совет национальной безопасности сообщил, что Цахи Анегби болен и не работает уже несколько недель

время публикации: 09 сентября 2024 г., 19:33 | последнее обновление: 09 сентября 2024 г., 19:33
Цахи Анегби
Avshalom Sassoni/Flash90

Совет по национальной безопасности сообщил, что глава этого органа Цахи Анегби прошел "медицинскую процедуру", которая требует длительной госпитализации.

"Диагноз был поставлен несколько недель назад. В связи с этим он нуждается в периодической госпитализации для лечения и нахождения под наблюдением врачей. По указанию главы правительства на последних совещаниях Анегби заменял заместитель главы СНБ Гиль Райх", - говорится в сообщении пресс-службы СНБ.

В сообщении отмечается, что в скором времени Цахи Анегби будет выписан из больницы и вернется к работе после выздоровления.

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