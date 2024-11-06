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Израиль

Опубликованы имена подозреваемых в торговле женщинами

время публикации: 06 ноября 2024 г., 17:06 | последнее обновление: 06 ноября 2024 г., 17:06
Опубликованы имена подозреваемых в торговле женщинами
Фото NEWSru.co.il

Мировой суд Тель-Авива продлил срок содержания под стражей девяти подозреваемых в принуждении к проституции, торговле женщинами и отмывании денег, которые задержаны днем ранее после масштабного расследования. Были заморожены 18 банковских счетов, изъяты десятки автомобилей.

Полиция сообщила, что нет нужды в запрете публикации имен подозреваемых: это Аркадий Молхов, Дани Молхов, Рафик Молхов, Габи Молхов, Сигалит Молхов, Рами Абаев и Артем Порчко. Срок их предварительного ареста продлен до 11 ноября 2024 года.

Напомним, речь идет о раскрытии деятельности преступного клана, управляющего сетью по торговле женщинами и представлению сексуальных услуг. По версии следствия, на незаконном бизнесе были заработаны десятки миллионов шекелей.

Судя по сообщению полиции, расследование было начато в 2023 году. В нем были задействованы как полицейские, так и Налоговое управление.

Главными подозреваемыми в данном деле являются десять человек – все они члены одной семьи, которая управляла незаконным бизнесом. В ходе следствия были задержаны и допрошены десятки людей, причастных к этой деятельности.

Сексуальные услуги оказывались по всей стране – для этого нанимались водители, которые доставляли проституток в дома клиентов.

Правоохранительными органами были конфискованы десятки транспортных средств, которые могли быть использованы для незаконного бизнеса, заморожены 18 банковских счетов подозреваемых. Кроме того, были арестованы дополнительные активы, принадлежавшие подозреваемым.

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