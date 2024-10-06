ЦАХАЛ продолжает уничтожение инфраструктуры "Хизбаллы" в Ливане: ракеты, туннели и оружие

Армия обороны Израиля продолжает действовать на юге Ливана, силы 98-й и 36-дивизий обнаружили и уничтожили пусковые ракетные установки, туннельные шахты, военные здания и оружие и боеприпасы, принадлежащие шиитской террористической организации "Хизбалла". ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по более чем 150 объектам террористической инфраструктуры, действуя по инструкциям сухопутных сил.

По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, военнослужащие 36-й бронетанковой дивизии действовали на юге Ливана, уничтожая террористическую инфраструктуру. За минувшие сутки военнослужащие бригады "Голани" обнаружили и уничтожили туннельные шахты, склады боеприпасов, вырытые в земле ямы, используемые для хранения оружия и боеприпасов, а также полигоны для боевой подготовки террористов "Хизбаллы".

Военнослужащие "Голани" атаковали вооруженных террористов, после чего по террористам нанесли удар с воздуха боевые самолеты ВВС ЦАХАЛа.

Сообщается, что в течение последних суток силы 98-й дивизии ликвидировали террористова в ряде боестолкновений. Военнослужащие проводили рейды и обнаруживали боевые центры "Хизбаллы", на которые затем наводился огонь с воздуха. Во время авиаударов по боевым отрядам "Хизбаллы", складам оружия и позициям террористов были уничтожены боевики "Хизбаллы", включая террористов подразделения "Радуан".

За минувшие сутки авиация ВВС Израиля атаковала около 150 объектов террористической инфраструктуры "Хизбалла", в том числе позиции, с которых Израиль обстреливали противотанковыми ракетами, отряды боевиков, штабы террористов, подземную инфраструктуру и склады оружия.

Сообщается также, что в ходе последней серии тревог в районах Западной и Верхней Галилее было зафиксировано 25 запусков со стороны Ливана, часть ракет была перехвачена, остальные упали на открытой местности.

Некоторое время назад в районе Западной Галилеи также были перехвачены несколько беспилотников, пересекших границу с Ливаном. Оповещения не включались, поскольку опасности для людей не было.