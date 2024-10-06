Полиция опровергла слухи о ЧП в сфере безопасности в Холоне

Некоторое время появились слухи, что в квартале Хет-300 в Холоне произошло ЧП в области безопасности и местных жителей, якобы полиция просит не выходить на улицу.

Из полиции сообщили, что эти сообщения не соответствуют действительности. Некоторое время назад от местных жителей было получено сообщение, что на одной из стройплощадок могут находиться нелегалы из Палестинской автономии.

Полицейские проверили объект и не обнаружили нелегалов.