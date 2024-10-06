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Израиль

Облава в автобусах в центре страны: задержаны 42 палестинских нелегала

время публикации: 06 октября 2024 г., 13:25 | последнее обновление: 06 октября 2024 г., 13:25
Облава в автобусах в центре страны: задержаны 42 палестинских нелегала
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники пограничной полиции МАГАВ задержали в воскресенье утром на шоссе номер 5 возле Рош а-Аина несколько общественных автобусов для проведения проверки пассажиров.

Во время проверки были обнаружены 42 палестинских нелегала, направлявшихся в центр страны.

Все нелегалы, жители палестинских населенных пунктов Иудеи и Самарии, были высажены из автобусов и арестованы, они были доставлены в МАГАВ для дальнейшего расследования.

Израиль
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