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Израиль

Законопроект о запрете деятельности UNRWA в Израиле утвержден к окончательному принятию

время публикации: 06 октября 2024 г., 16:36 | последнее обновление: 06 октября 2024 г., 16:36
Законопроект о запрете деятельности UNRWA в Израиле утвержден к окончательному принятию
Oren Cohen/Flash90

Парламентская комиссия по внешней политике и безопасности утвердила в воскресенье, 6 октября, к принятию Кнессетом во втором и третьем (итоговом) чтениях законопроект о запрете деятельности Агентства ООН по помощи палестинским беженцам (UNRWA) на территории Израиля.

Причиной этого стали свидетельства об участии многочисленных сотрудников UNRWA в массовых убийствах 7 октября 2023 года и свидетельства о методичном и беспрепятственном использовании террористической организацией ХАМАС помещений, ресурсов и средств UNRWA для террористической деятельности.

В рамках закона всем без исключения израильскими чиновникам и госслужащим будет запрещено контактировать с персоналом UNRWA, выдавать дипломатические визы и предоставлять экономические преимущества.

В отношении сотрудников UNRWA, уличенных в причастности к террору, будут возбуждены уголовные расследования. После вступления закона в силу UNRWA и ее сотрудники будут лишены дипломатического иммунитета и налоговых льгот.

Отметим, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш накануне голосования комиссии отправил письмо главе правительства Израиля Биньямину Нетаниягу, в письме он выразил свою глубокую озабоченность по поводу законопроекта против деятельности UNRWA в Израиле. Он подчеркнул, что если этот закон будет принят, UNRWA не сможет больше действовать, и тогда ему придется поднять этот вопрос на Генеральной Ассамблее ООН.

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