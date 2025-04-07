Самке каракала с военной базы прооперировали неправильно сросшуюся лапу

Из больницы для диких животных при рамат-ганском зоопарке "Сафари" поступили долгожданные новости о самочке каракала, которая была отловлена на военной базе на юге страны после того, как укусила военнослужащую.

Каракалы – крайне редкие и очень осторожные животные, и сам факт приближения каракала к человеческому жилищу и нападения на человека был событием экстраординарным, настолько, что каракалицу даже проверяли на бешенство.

К счастью, эти опасения оказались беспочвенными, и после карантина и первичной реабилитации в больнице, каракалице сделали серьезную и непростую операцию, призванную восстановить ее здоровье и сделать возможным возвращение в дикую природу.

По прибытии в больницу самочка каракала была слабой и изнуренной, и было заметно, что ей трудно ходить. Рентгеновские снимки показали причину: у каракалицы был старый перелом колена на задней лапе. Перелом сросся в положении, которое привело к значительному укорочению лапы, вызывало боль из-за трения при движении и ограничивало ее способность ходить и охотиться.

Подкормив каракалицу и частично восстановив ее здоровье, в больнице при "Сафари" назначили плановую операцию, для проведения которой прибыли ветеринарный хирург Матан Ор и ветеринарный анестезиолог Даниэль Лещивер. К ним присоединились специалисты больницы при "Сафари" доктор Нево Шварц и Орит Шоссхейм.

Во время сложной операции, целью которой было возвращение каракалице способности нормально двигаться, доктор Матан вновь сломал кость в месте старого перелома, укоротил обе части в зоне повреждения, отшлифовал концы кости таким образом, чтобы вернуть ее в правильное положение и стабилизировал с помощью штифта и пластины, достаточно прочных для активного и сильного дикого животного.

Операция длилась семь часов, и перед операцией каракалу сделали инъекцию эпидуральной анестезии, подобной той, которую делают женщинам перед родами. Каракал успешно восстанавливается после операции, через несколько часов она уже с аппетитом ела. Период восстановления оценивается примерно в шесть-восемь недель.

Чтобы вернуться в дикую природу, каракалица должна быть способна бегать, прыгать и охотиться, например, на птиц. Поскольку количество каракалов в Израиле составляет всего несколько десятков особей, каждое такое животное критически важно для выживания популяции. Этой самке предстоит очень важная роль – встретить подходящего самца, вырастить и воспитать следующие поколения каракалов.