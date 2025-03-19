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Израиль

Каракал навестил солдат на военной базе в районе горы Хариф

ЦАХАЛ
Животные
время публикации: 19 марта 2025 г., 11:26 | последнее обновление: 19 марта 2025 г., 11:26
Каракал навестил солдат на военной базе в районе горы Хариф
Управление природы и парков Израиль
Каракал навестил солдат на военной базе в районе горы Хариф
Управление природы и парков Израиль

Инспектор Управления природы и парков был вызван на военную базу в районе горы Хариф, где неожиданно появился каракал. Присутствие дикого хищника небезопасно для людей, и поэтому командиры базы приняли решение обратиться на "горячую линию" ведомства.

Каракал был благополучно пойман и передан в больницу для диких животных. Специалисты проверят, не произошло ли у каракала нежелательное привыкание к людям из-за его обитания поблизости от военной базы.

Он также пройдет обследование и в случае каких-либо заболеваний, ему окажут необходимую помощь. Если каракал в хорошем состоянии, он будет немедленно возвращен в дикую природу в безопасном для него месте.

Управление природы и парков вновь напоминает: приближаться к диким животным и кормить их нельзя, это представляет угрозу как для людей, так и для самих животных, которые могут утратить чувство естественного страха перед человеком и стать жертвами браконьеров или попасть под машину.

Если вы обнаружили дикое животное или птицу в бедственном положении – следует сообщить в центр Управления природы и парков по номеру *3639.

Израиль
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