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Израиль

Сотрудница "Битуах Леуми" и ее соучастники подозреваются в крупном мошенничестве

Битуах Леуми
Мошенничество
Полиция
время публикации: 07 апреля 2025 г., 10:49 | последнее обновление: 07 апреля 2025 г., 10:54
Сотрудница "Битуах Леуми" и ее соучастники подозреваются в крупном мошенничестве
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция и Институт национального страхования ("Битуах Леуми") сообщили о раскрытии масштабного мошенничества, в ходе которого несколько подозреваемых оформляли фиктивные заявления на получение компенсаций за работу в эвакуированных населенных пунктах во время войны "Железные мечи". Таким образом они смогли обманным путем получить десятки миллионов шекелей из государственной казны.

По сообщению полиции, в понедельник утром были арестованы пятеро подозреваемых в управлении сетью мошенников, в том числе сотрудница "Битуах Леуми" из Нацерета (Назарета), которая была уволена со своей должности, а также водитель автобуса одного из транспортных кооперативов.

Во время войны "Железные мечи" в рамках борьбы с кризисом на рынке труда на севере Израиля государство выплачивало поощрительные пособия в размере 3000 шекелей в месяц эвакуированным, вернувшимся на работу, а также тем, кто работал в эвакуированных населенных пунктах не менее 11 дней в течение рабочего месяца.

Для получения пособия необходимо было заполнить онлайн-форму, после чего деньги перечислялись на личный счет гражданина согласно предоставленной им информации.

Однако в ходе проверки, осуществленной "Битуах леуми", были выявлены тысячи случаев, когда граждане ложно заявляли, что работали 11 и более дней в эвакуированном населенном пункте, не соответствуя критериям на получение пособия. При этом они получали выплаты.

Поняв, что речь идет о широко распространившемся явлении, "Битуах Леуми" в сотрудничестве с отделом по борьбе с мошенничеством полиции Северного округа начал масштабное расследование, в рамках которого были допрошены десятки граждан, подавших фиктивные заявления.

Выяснилось, что заявления во многих случаях подавались другими лицами, которые находили потенциальных клиентов и договаривались с ними о выплате "доли" из незаконно полученных средств. Во многих случаях получившие пособия люди не знали, какой населенный пункт был указан в заявлении, и не могли указать его местоположение на карте.

Сотрудники полиции собрали доказательную базу, отследили организаторов мошенничества и в понедельник утром провели одновременные обыски в домах пяти подозреваемых, проживающих в Дир эль-Асаде, Кисра-Сумиа, Узейре, Нацерете и Бейт-Джане. Пятеро подозреваемых были арестованы, полиция будет просить продлить срок их содержания под стражей.

По оценкам следствия, они причастны к выводу десятков миллионов шекелей из государственной казны в период войны "Железные мечи", и на их личные счета были перечислены сотни тысяч шекелей в виде "комиссии" от граждан, которым мошенники помогли оформить фиктивные пособия.

Институт национального страхования продолжает выявлять случаи незаконного получения выплат и пособий, прекращает эти выплаты и предпринимает действия по их возвращению. На данный момент "Битуах Леуми" остановил выплаты более 160 миллионов шекелей по ложным заявлениям.

Израиль
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