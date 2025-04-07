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Израиль

На шоссе 31 перевернулся автомобиль: пострадали пять человек

ДТП
Негев
время публикации: 07 апреля 2025 г., 17:20 | последнее обновление: 07 апреля 2025 г., 17:20
На шоссе 31 перевернулся автомобиль: пострадали пять человек
Flash90

На шоссе 31 неподалеку от Хуры перевернулся автомобиль. Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Негев.

По словам прибывших на место происшествия фельдшеров и парамедиков, автомобиль слетел с дорожного полотна, упал с откоса и перевернулся. В результате аварии мужчина в возрасте около 50 лет вылетел из машины, его нашли на земле рядом с ней.

Пострадавший был в спутанном состоянии сознания, он получил крайне тяжелые травмы. Оказав мужчине неотложную помощь, подключив его к аппарату искусственного дыхания и введя в медикаментозный сон, медики отправили его в больницу в тяжелом состоянии.

Еще четыре человека получили легкие травмы, им была оказана помощь на месте происшествия, после чего их также отправили в больницу.

Израиль
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