Около дома Йоси Бенаюна в Рамат а-Шароне прогремел взрыв
время публикации: 07 апреля 2025 г., 09:45 | последнее обновление: 07 апреля 2025 г., 09:51
В ночь на 7 апреля в полицию поступило сообщение о взрыве возле дома на улице Жаботински в Рамат а-Шароне. В результате взрыва были повреждены ворота частного дома.
В результате взрыва никто не пострадал.
Позже СМИ сообщили, что граната взорвалась около дома знаменитого в недавнем прошлом израильского футболиста Йоси Бенаюна.
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