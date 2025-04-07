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Израиль

Около дома Йоси Бенаюна в Рамат а-Шароне прогремел взрыв

Полиция
Футбол
время публикации: 07 апреля 2025 г., 09:45 | последнее обновление: 07 апреля 2025 г., 09:51
Около дома Йоси Бенаюна в Рамат а-Шароне прогремел взрыв
Tal Gal/Flash90

В ночь на 7 апреля в полицию поступило сообщение о взрыве возле дома на улице Жаботински в Рамат а-Шароне. В результате взрыва были повреждены ворота частного дома.

В результате взрыва никто не пострадал.

Позже СМИ сообщили, что граната взорвалась около дома знаменитого в недавнем прошлом израильского футболиста Йоси Бенаюна.

Израиль
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