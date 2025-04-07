Около дома Йоси Бенаюна в Рамат а-Шароне прогремел взрыв

В ночь на 7 апреля в полицию поступило сообщение о взрыве возле дома на улице Жаботински в Рамат а-Шароне. В результате взрыва были повреждены ворота частного дома.

В результате взрыва никто не пострадал.

Позже СМИ сообщили, что граната взорвалась около дома знаменитого в недавнем прошлом израильского футболиста Йоси Бенаюна.