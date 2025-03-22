Йоси Бенаюн сыграл в матче легенд "Ливерпуля" и "Челси"

В Ливерпуле состоялся матч легенд "Ливерпуля" и "Челси". Местная команда победила 2:0. Оба мяча забил Питер Крауч.

Израильский полузащитник Йоси Бенаюн сыграл за "Ливерпуль" (он выступал и за "Челси").

На поле "Энфилда" вышли многие легендарные игроки обеих команд: Вильям Галлас, Селестин Бабяро, Стивен Джеррард (капиан "Ливерпуля"), Оби Микель, Клод Макелеле, Флоран Малуда, Джимми Флойд Хассельбайнк, Джанфранко Дзола, Деннис Уайз (капитан "Челси"), Райан Бабель, Ежи Дудек, Дирк Кюйт, Мохаммед Сиссоко, Джибриль Сиссе, Флоран Синама-Поньоль, Фабио Аурелио.

За "Ливерпуль" сыграла лучший бомбардир женской команды "красных" Наташа Доуи.