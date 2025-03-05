СМИ. Йоси Бенаюн может стать спортивным директором лондонского "Арсенала"
время публикации: 05 марта 2025 г., 14:02 | последнее обновление: 05 марта 2025 г., 14:09
Йоси Бенаюн вел переговоры с руководством лондонского "Арсенала". Он может стать новым спортивным директором "канониров".
Об этом Йоси рассказал в интервью Football Insider.
Предыдущий спортивный директор Эду был уволен в ноябре.
Йоси Бенаюн сказал, что ему было бы интересно попробовать себя в качестве спортивного директора в английском футболе.
Израильский полузащитник выступал за английские клубы "Вест Хэм", "Ливерпуль", "Арсенал" и "Челси".
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