СМИ. Йоси Бенаюн может стать спортивным директором лондонского "Арсенала"

Йоси Бенаюн вел переговоры с руководством лондонского "Арсенала". Он может стать новым спортивным директором "канониров".

Об этом Йоси рассказал в интервью Football Insider.

Предыдущий спортивный директор Эду был уволен в ноябре.

Йоси Бенаюн сказал, что ему было бы интересно попробовать себя в качестве спортивного директора в английском футболе.

Израильский полузащитник выступал за английские клубы "Вест Хэм", "Ливерпуль", "Арсенал" и "Челси".