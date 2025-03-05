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Спорт

СМИ. Йоси Бенаюн может стать спортивным директором лондонского "Арсенала"

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 05 марта 2025 г., 14:02 | последнее обновление: 05 марта 2025 г., 14:09
СМИ. Йоси Бенаюн может стать спортивным директором лондонского "Арсенала"
AP Photo/Bogdan Maran

Йоси Бенаюн вел переговоры с руководством лондонского "Арсенала". Он может стать новым спортивным директором "канониров".

Об этом Йоси рассказал в интервью Football Insider.

Предыдущий спортивный директор Эду был уволен в ноябре.

Йоси Бенаюн сказал, что ему было бы интересно попробовать себя в качестве спортивного директора в английском футболе.

Израильский полузащитник выступал за английские клубы "Вест Хэм", "Ливерпуль", "Арсенал" и "Челси".

Спорт
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