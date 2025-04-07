Годовалый малыш погиб в результате наезда машины возле Рамат-Ховав
время публикации: 07 апреля 2025 г., 19:07 | последнее обновление: 07 апреля 2025 г., 19:20
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Негев поступило сообщение о маленьком ребенке, который пострадал, по всей видимости, от наезда автомобиля возле его дома напротив промышленной зоны Рамат-Ховав.
Прибывшие на место происшествия медики были вынуждены констатировать смерть мальчика: он получил критическую черепно-мозговую травму, не оставлявшую ему шансов на жизнь. Отмечается, что ребенку было всего около года.
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