Годовалый малыш погиб в результате наезда машины возле Рамат-Ховав

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Негев поступило сообщение о маленьком ребенке, который пострадал, по всей видимости, от наезда автомобиля возле его дома напротив промышленной зоны Рамат-Ховав.

Прибывшие на место происшествия медики были вынуждены констатировать смерть мальчика: он получил критическую черепно-мозговую травму, не оставлявшую ему шансов на жизнь. Отмечается, что ребенку было всего около года.