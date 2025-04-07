Могут ли американцы победить хуситов. Видеокомментарий от Давида Шарпа

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии военного обозревателя Давида Шарпа.

Израиль продолжает военную операцию в Газе, при этом избегая масштабного наземного наступления. Основная цель на текущем этапе – усилить давление на ХАМАС, чтобы вынудить его согласиться на освобождение заложников. Боевые действия сопровождаются переговорами, в которых стороны обмениваются предложениями по числу освобождаемых. Пока компромисс не достигнут, армия Израиля наращивает давление как военными методами, так и за счёт ограничений на поставки гуманитарной помощи в Газу.

На юге сектора, в районе Рафиаха, израильская армия формирует новый коридор безопасности, отсекая маршруты поставок и перемещений. Воздушные удары по целям ХАМАСа продолжаются, включая склады оружия, туннели и боевиков, а населению некоторых районов Газы предписано эвакуироваться.

В ответ ХАМАС активизировал обстрелы. В Ашкелоне ракета преодолела систему "Железный купол", вызвав разрушения и ранения. Эти действия демонстрируют, что двухмесячная пауза в боевых действиях была использована ХАМАСом для восстановления и укрепления своих ракетных возможностей.

Параллельно возобновляется активность йеменских хуситов. После перерыва они вновь запустили беспилотник в сторону Израиля, а часть их баллистических ракет упала на территории Саудовской Аравии. США увеличивают интенсивность ударов по хуситским объектам, используя стратегическую авиацию. Однако без четко обозначенной цели и более масштабной операции, устойчивый результат пока не достигнут.

Обо всем этом – в нашем новом выпуске.

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

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