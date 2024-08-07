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Израиль

Начальник Генштаба ЦАХАЛа: "Мы можем в кратчайший срок атаковать любой пункт на Ближнем Востоке"

время публикации: 07 августа 2024 г., 20:44 | последнее обновление: 07 августа 2024 г., 20:52
Начальник Генштаба ЦАХАЛа: "Мы можем в кратчайший срок атаковать любой пункт на Ближнем Востоке"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Начальник генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци А-Леви посетил 7 августа базу ВВС Тель-Ноф, встретился с ее командиром бригадным генералом Ариэлем Даяном и личным составом. Командиры эскадрилий рассказали А-Леви об участии своих подразделений в военных действиях и об уровне боеготовности.

"Уровень боеготовности максимальный, это касается как атакующих, так и оборонительных действий. Мы можем в кратчайший срок атаковать любой пункт в Ливане, в Газе и во всем Ближнем Востоке, как на земле, так и под землей", – заявил военачальник.

"Мы не оставим у врага сомнений: тот, кто атакует нас, тот, кто в каждой речи говорит об уничтожении государства Израиль – мы до вас доберемся. Новый титул Синуара, глава политического бюро, не заставит нас забыть о том, что этот убийца несет ответственность за 7 октября. Мы его уничтожим, как уничтожили других наших врагов, как уничтожим и его преемника", – сказал А-Леви.

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