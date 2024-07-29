СМИ: ЦАХАЛ перебрасывает три батальона, готовившихся войти в Газу, к базе Бейт-Лид

ЦАХАЛ уведомил бойцов двух батальонов бригады НАХАЛ и одного батальона 401-й бригады, которые в ближайшие дни должны были зайти в Газу, о переброске их к базе Бейт-Лид, где происходят беспорядки. Об этом сообщила радиостанция "Кан Бет", сайт Ynet. По данным новостной службы телеканала "Кешет", ведется подготовка к переброске от Газы двух батальонов.

Сайт Ynet написал, что для военных стало большим сюрпризом то, как повела себя полиция во время беспорядков в Бейт-Лиде, и что в течение длительного времени к базе не были переброшены силы ЯСАМ или пограничной полиции для наведения порядка. В военной полиции обвиняют гражданскую полицию в том, что она попустительствует "пролитию крови следователей, расследующих подозрения в отношении резервистов". Военная полиция также обвиняет гражданских коллег, что они пытаются преуменьшить серьезность происходящего.

В связи с беспорядками на базу Бейт-Лид приехал начальник Генштаба ЦАХАЛа Герци А-Леви и начальник кадрового управления Янив Асур. Они встретились с военнослужащими и провели совещание по оценке ситуации. "ЦАХАЛ всегда поддерживает своих бойцов, срочной службы и резервистов. Мы приехали в Бейт-Лид, потому что именно здесь находятся наши военнослужащие, и мы должны убедиться, что ничего более серьезного не произойдет", – цитирует А-Леви армейская пресс-служба. При этом ЦАХАЛ не комментирует информацию о переброске дополнительных сил от границы с Газой в Бейт-Лид.

Начальник Генштаба приехал на военную базу Бейт-Лид после того, как десятки демонстрантов прорвали заграждения и проникли в здание военного суда на территории базы. Военные, проходящие службу в Бейт-Лиде, применили слезоточивый газ, чтобы оттеснить участников беспорядков за ограждение базы.

Израильские СМИ сообщают, что на месте столкновений находятся несколько депутатов Кнессета и министров от правых партий.

Президент Ицхак Герцог обратился к депутатам Кнессета с требованием немедленно вмешаться в происходящее и успокоить демонстрантов. Он также призывал полицию Израиля "немедленно восстановить закон и порядок".

Лидер парламентской оппозиции Яир Лапид в своем Х-блоге написал: "Израиль уже не на краю пропасти, а скатился в эту пропасть. Были пересечены все красные линии. Министры и депутаты Кнессета, участвующие в штурме военной базы вместе с ополченцами, являются посланием государству Израиль о том, что они покончили с демократией, они покончили с верховенством закона. Опасная фашистская группа угрожает существованию государства Израиль".

В понедельник, 29 июля, сотрудники военной полиции (МАХАШ) задержали девять резервистов ЦАХАЛа, проходящих службу в изоляторе временного содержания задержанных в ходе военных действий в секторе Газы боевиков "Сде-Тейман". Задержание, проведенное после того, как один из содержащихся в изоляторе террористов был госпитализирован с анальной травмой, столкнулось с сопротивлением со стороны военнослужащих на базе.

Вскоре около базы собралось значительное количество протестующих, включая министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и депутатов Кнессета. Демонстранты прорвались на территорию военной базы, превращенной в изолятор временного содержания. Военное командование обратилось к полиции Израиля за помощью в выдворении прорвавшихся с территории базы, включая депутатов Кнессета.

Задержанные резервисты были перевезены на базу Бейт-Лид, на которой находятся офисы МАХАШа.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, президент Ицхак Герцог, начальник Генштаба ЦАХАЛа осудили вторжение в "Сде-Тейман".