Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 7 августа, температура немного повысится и будет выше среднесезонной, прежде всего во внутренних и горных районах. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 19-31 градусов, в Тель-Авиве – 26-30, в Хайфе – 24-29, в Эйлате – 27-40, в Беэр-Шеве – 23-33, в Мицпе-Рамоне – 18-31, на побережье Мертвого моря – 25-37, в Ашкелоне и Ашдоде – 26-30, в Ариэле – 22-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 27-37, на Голанских высотах – 22-35.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30-31 градусов, высота волн – 80-130 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

В пятницу ожидается повышение температуры, она будет выше среднесезонной. В субботу будет очень жарко, особенно на юге и востоке страны. Очень жаркая погода, особенно во внутренних, восточных и горных районах сохранится и в течение следующей недели.