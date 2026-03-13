Теннис. Израильтянка стала победительницей юниорского турнира в Словакии

В Кошице, Словакия, прошел юниорский теннисный турнир Zafferano Cup (спортсмены до 14 лет).

13-летняя израильтянка Нога Бар Шалом стала победительницей в одиночном разряде.

В финале она победила словачку Александру Яношкову.

В парном разряде Нога Бар Шалом и Александра Яношкова в финале проиграли Элле Бартаковой (Словакия) и Морене Друзянич (Хорватия).

Израильтянин Юваль Лейдер проиграл в полуфинале одиночного разряда.