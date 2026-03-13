14-й день войны "Рычание льва": атаки из Ирана и Ливана, США потеряли самолет

Утром 28 февраля была начата военная операция Израиля и США против режима аятолл в Иране. В Израиле эта военная операция получила название "Рычание льва". В Пентагоне операции дали название "Эпическая ярость". Иранский КСИР дал название этой войне "Правдивое обещание 4".

В первые 13 дней войны ЦАХАЛом были нанесены около 5000 ударов по целям в Иране, применены более 10000 боеприпасов, выведены из строя сотни ракетных комплексов и систем противовоздушной обороны, уничтожены многие государственные и военные лидеры, включая Али Хаменеи. Армия США за 13 дней войны атаковала около 6000 целей, уничтожены или выведены из строя свыше 90 кораблей (данные CENTCOM). Иран атакует американские базы и миссии на Ближнем Востоке, арабские страны и Израиль. Одновременно Израиль ведет боевые действия против "Хизбаллы", которая возобновила атаки. Ожидается участие армии США в ударах по целям в Ливане.

В результате ракетных обстрелов, а также приступов и травм, полученных при обстрелах, в Израиле погибли 17 человек: 16 израильтян, филиппинка.

В ходе боевых действий в Ливане погибли двое израильских военнослужащих.

Армия США сообщает о восьми погибших американских военнослужащих в результате атак из Ирана.

14-Й ДЕНЬ ВОЙНЫ. ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ. 13.03.2026

03:00

Тревога в Метуле. Ракетный обстрел из Ливана.

Тревога неоднократно звучала в разных населенных пунктах к северу от Хайфы, включая Акко, Кирьят Бялик, Кирьят Моцкин и др. Зафиксировано проникновение БПЛА из Ливана. Работает ПВО.

02:00

Тревога в Нагарии и окрестностях. Проникновение БПЛА из Ливана.

В арабском населенном пункте Зарзир, восточней Хайфы, было зафиксировано падение иранской ракеты или фрагмента ракеты. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает о пострадавших. Состояние от легкого до средней тяжести. По сведениям МАДА, осколочное ранение спины средней тяжести получила 34-летняя женщина, легко ранена 17-летняя девушка. Кроме того, примерно 30 местным жителям потребовалась помощь в связи с очень легкими ранениями осколками стекла и для выведения из состояния нервного шока.

Снова тревога "Цева адом" прозвучала на севере Израиля, в Галилее и на Голанских высотах. ЦАХАЛ сообщил про ракетный обстрел из Ирана.

Тревога в Метуле, около границы с Ливаном. На этот раз обстреливает "Хизбалла".

Снова тревога "Цева адом" прозвучала на севере Израиля, в Хайфе и Галилее. Зафиксирован ракетный обстрел из Ирана. Работает ПРО.

01:00

Два стратегических стелс-бомбардировщика B-2A Spirit ВВС США совершили новый вылет в направлении Ирана, передает Military Air Tracking Alliance (MATA). Подробней

Тревога "Цева адом" прозвучала на севере Израиля, в Хайфе и Галилее. Зафиксирован ракетный обстрел из Ирана. Работает ПРО. МАДА: сведений о пострадавших нет.

Ливанские источники сообщают, что ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по целям на юге Бейрута. В частности, была атакована цель в районе Джна. Также сообщается об авиаударе по цели в Храйбэ, на юге Ливана. ЦАХАЛ пока не комментирует эту информацию.

00:00

Тревога прозвучала на Голанских высотах. Вторжение БПЛА.

Тревога "Цева адом" прозвучала в Кирьят-Шмоне и окрестностях. Зафиксирован ракетный обстрел из Ливана.

Центральное командование США (CENTCOM) сообщило о потере американского самолета-заправщика KC-135 в Ираке. В заявлении говорится, что инцидент произошел в дружественном воздушном пространстве в ходе операции "Эпическая ярость". Спасательная операция продолжается. По данным американских военных, в инциденте участвовали два самолета. Один из них потерпел крушение на западе Ирака, второй благополучно приземлился в Израиле. В CENTCOM подчеркнули, что, по предварительным данным, происшествие не было связано ни с вражеским огнем, ни с огнем своих сил. Другие подробности, включая сведения о судьбе экипажа и причинах аварии, пока не приводятся. Иракские шиитские группировки заявляют, что самолет KC-135 был сбит ими.

СПИСОК ПОГИБШИХ В ИЗРАИЛЕ

(учитываются как прямые, так и косвенные жертвы ракетных обстрелов)

1. (имя не сообщается), 102 года, из Рамат-Гана, 1.3.2026 упал на лестнице по дороге в бомбоубежище при ракетном обстреле из Ирана, получил тяжелую травму, скончался в больнице "Ихилов".

2. Мифлах Мохаммад АММАШ, 26 лет, из Джиср аз-Зарки, 8.3.2026 скончался от сердечного приступа во время ракетной тревоги.

3. Марина БАЛЕЕВА, 68 лет, из Тель-Авива, скончалась 1.3.2026 от сердечного приступа по дороге в бомбоубежище, при ракетном обстреле из Ирана.

4. Авигаиль БИТОН, 15 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрой Сарой и братом Яаковом.

5. Сара БИТОН, 13 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрой Авигаиль и братом Яаковом.

6. Яаков БИТОН, 16 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрами Сарой и Авигаиль.

7. Мэри Энн ВЕЛАСКЕС ДЕ ВЕРА, 32 года, гражданка Филиппин, работала сиделкой в Тель-Авиве, убита 28.2.2026 иранской баллистической ракетой, оставшись со своей подопечной (та ранена, но осталась жива).

8. Рустам ГУЛОМОВ, 62 года, из Петах-Тиквы, погиб 9.3.2026 в Йегуде в результате падения иранской ракеты на строительной площадке.

9. Орен КАЦ, 46 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой.

10. Брурия Глория КОЭН, 76 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сыном, Йосефом.

11. Йосеф КОЭН, 41 год, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с матерью, Брурией.

12. Рафаэль МЕИРОВ, 22 года, из Кирьят-Моцкина, 8.3.2026 во время ракетной тревоги потерял контроль над мотоциклом и разбился.

13. Амид МУРТУЗОВ, 40 лет, из Петах-Тиквы, погиб 9.3.2026 в Йегуде в результате падения иранской ракеты на строительной площадке.

14. Гавриэль Барух РЕВАХ, 16 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой.

15. Ронит ЭЛИМЕЛЕХ, 45 лет, из Бейт-Шемеша, волонтер организации "Ихуд Ацала", убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с матерью Сарой.

16. Сара ЭЛИМЕЛЕХ, 73 года, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с дочерью Ронит.

ПОГИБШИЕ В ЛИВАНЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ (после 28.02.2026)

1. Махэр ХАТАР, 38 лет, из Мадждаль-Шамса, старший сержант резерва, боец инженерного батальона 91-й дивизии. Погиб 8 марта в ходе боевых действий на юге Ливана.

2. Ор ДЕМРИ, 20 лет, из Лимана, боец инженерного подразделения 91-й дивизии.