Пять демонстрантов задержаны за нападения на сотрудников полиции в Тель-Авиве

Пресс-служба полиции сообщает, что в ходе незаконной демонстрации в Тель-Авиве были задержаны пять человек, подозреваемых в нарушении общественного порядка и нападениях на сотрудников полиции.

Участники акции протеста с требованием немедленного заключения сделки по освобождению заложников, не пожелавшие разойтись после завершения разрешенной акции, перекрыли шоссе Бегин и попытались спуститься к скоростной трассе Аялон, чтобы перегородить ее.

Сотрудники полиции удалили демонстрантов с трассы Аялон, применив средства для разгона беспорядков. Были задержаны пять человек.