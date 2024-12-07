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Израиль

Пять демонстрантов задержаны за нападения на сотрудников полиции в Тель-Авиве

Полиция
Тель Авив
Акции протеста
время публикации: 07 декабря 2024 г., 22:47 | последнее обновление: 07 декабря 2024 г., 22:54
Пять демонстрантов задержаны за нападения на сотрудников полиции в Тель-Авиве
Miriam Alster/Flash90

Пресс-служба полиции сообщает, что в ходе незаконной демонстрации в Тель-Авиве были задержаны пять человек, подозреваемых в нарушении общественного порядка и нападениях на сотрудников полиции.

Участники акции протеста с требованием немедленного заключения сделки по освобождению заложников, не пожелавшие разойтись после завершения разрешенной акции, перекрыли шоссе Бегин и попытались спуститься к скоростной трассе Аялон, чтобы перегородить ее.

Сотрудники полиции удалили демонстрантов с трассы Аялон, применив средства для разгона беспорядков. Были задержаны пять человек.

Израиль
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