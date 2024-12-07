"Исламский джихад" взял на себя ответственность за теракт вблизи Хеврона

Террористическая организация "Исламский джихад" взяла на себя ответственность за автомобильный теракт, совершенный ранее в субботу в районе перекрестка аль-Фауар вблизи Хеврона.

В сообщении о принятии на себя ответственности за это преступления "Исламский джихад" приветствует "автомобильный теракт, совершенный мужественным бойцом палестинского народа и просит Аллаха защитить бойца сопротивления, которому удалось скрыться с места теракта".

Напомним, по сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, исполнитель теракта уже сдался израильским службам безопасности. В результате автомобильного теракта тяжелые ранения получил военнослужащий, еще один человек ранен легко, двоим потребовалась медицинская помощь для выхода из тяжелого нервного шока.