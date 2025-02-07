Эдраи: командир "Хизбаллы" Аббас Хидр погиб в результате "производственной аварии"

Глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи прокомментировал сообщение о взрыве в Тир Харфе, на юге Ливана, в результате которого погибли три человека, в том числе один из командиров "Хизбаллы" Аббас Хидр.

Эдраи заявил, что, по имеющимся у ЦАХАЛа данным, взрыв был вызван устройством, заложенным "Хизбаллой", а не ЦАХАЛом, как сообщалось в ливанских СМИ. Эдраи подчеркнул, что взрывное устройство предназначалось для осуществления теракта, но сдетонировало преждевременно.