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Израиль

Эдраи: командир "Хизбаллы" Аббас Хидр погиб в результате "производственной аварии"

Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 07 февраля 2025 г., 21:55 | последнее обновление: 07 февраля 2025 г., 21:59
Эдраи: командир "Хизбаллы" Аббас Хидр погиб в результате "производственной аварии"
AP Photo/Leo Correa

Глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи прокомментировал сообщение о взрыве в Тир Харфе, на юге Ливана, в результате которого погибли три человека, в том числе один из командиров "Хизбаллы" Аббас Хидр.

Эдраи заявил, что, по имеющимся у ЦАХАЛа данным, взрыв был вызван устройством, заложенным "Хизбаллой", а не ЦАХАЛом, как сообщалось в ливанских СМИ. Эдраи подчеркнул, что взрывное устройство предназначалось для осуществления теракта, но сдетонировало преждевременно.

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