Ярден Бибас обратился к Нетаниягу с призывом вернуть заложников домой

Ярден Бибас, на прошлой неделе возращенный в Израиль в рамках сделки с ХАМАСом, обратился с к премьер-министру Биньямину Нетаниягу с призывом предпринять все возможное, чтобы освободить его семью.

"Я хочу обратиться к вам напрямую, без чьих-либо подсказок: пожалуйста, верните мою семью, моих друзей. Верните всех домой", – написал Ярден Бибас.

Он также выразил благодарность израильтянам за поддержку и призвал не оставлять борьбу за освобождение остальных заложников.

О судьбе жены и детей Ярдена Бибаса – Шири, Ариэля и Кфира, находящихся в плену у ХАМАСа, окончательных официальных сведений до сих пор не опубликовано.