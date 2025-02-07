Ярден Бибас обратился к Нетаниягу с призывом вернуть заложников домой
время публикации: 07 февраля 2025 г., 20:49 | последнее обновление: 07 февраля 2025 г., 21:20
Ярден Бибас, на прошлой неделе возращенный в Израиль в рамках сделки с ХАМАСом, обратился с к премьер-министру Биньямину Нетаниягу с призывом предпринять все возможное, чтобы освободить его семью.
"Я хочу обратиться к вам напрямую, без чьих-либо подсказок: пожалуйста, верните мою семью, моих друзей. Верните всех домой", – написал Ярден Бибас.
Он также выразил благодарность израильтянам за поддержку и призвал не оставлять борьбу за освобождение остальных заложников.
О судьбе жены и детей Ярдена Бибаса – Шири, Ариэля и Кфира, находящихся в плену у ХАМАСа, окончательных официальных сведений до сих пор не опубликовано.