В субботу, 8 февраля, в Катар вновь отправится израильская делегация для продолжения переговоров об "обмене пленными".

Это произойдет после завершения очередного этапа обмена, в рамках которого будут освобождены еще трое израильских граждан, удерживаемых ХАМАСом. Ранее президент Израиля Ицхак Герцог подчеркнул важность завершения этого процесса.

Семьи заложников проинформированы о том, что израильская делегация отправится в Катар. Однако окончательное решение об отправке делегации будет принято после того, как ХАМАС выполнит свои обязательства по очередному этапу обмена. В состав делегации были внесены изменения: к ней присоединился заместитель главы ШАБАКа.