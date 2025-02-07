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Израиль

В Катар вновь отправится израильская делегация для продолжения переговоров об "обмене пленными"

Катар
Заложники
время публикации: 07 февраля 2025 г., 17:03 | последнее обновление: 07 февраля 2025 г., 17:11
В Катар вновь отправится израильская делегация для продолжения переговоров об "обмене пленными"
AP Photo/Oded Balilty

В субботу, 8 февраля, в Катар вновь отправится израильская делегация для продолжения переговоров об "обмене пленными".

Это произойдет после завершения очередного этапа обмена, в рамках которого будут освобождены еще трое израильских граждан, удерживаемых ХАМАСом. Ранее президент Израиля Ицхак Герцог подчеркнул важность завершения этого процесса.

Семьи заложников проинформированы о том, что израильская делегация отправится в Катар. Однако окончательное решение об отправке делегации будет принято после того, как ХАМАС выполнит свои обязательства по очередному этапу обмена. В состав делегации были внесены изменения: к ней присоединился заместитель главы ШАБАКа.

Израиль
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