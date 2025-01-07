Автомобиль сбил подростка на электровелосипеде в Бат-Яме, он в тяжелом состоянии

В диспетчерскую службы скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Аялон в 13:50 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествиии на улице А-Шлоша в Бат-Яме, где автомобиль столкнулся с электровелосипедом.

В результате этого инцидента велосипедист, подросток в возрасте около 16 лет, получил множественные травмы. Свидетели происшествия рассказали, что подросток оказался зажат под автомобилем, но они смогли вытащить его.

Оказав ему неотложную помощь, медики повезли его в больницу в тяжелом состоянии на реанимационном автомобиле МАДА.