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Израиль

Автомобиль сбил подростка на электровелосипеде в Бат-Яме, он в тяжелом состоянии

Мада
ДТП
Бат-Ям
время публикации: 07 января 2025 г., 14:34 | последнее обновление: 07 января 2025 г., 14:34
Автомобиль сбил подростка на электровелосипеде в Бат-Яме, он в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

В диспетчерскую службы скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Аялон в 13:50 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествиии на улице А-Шлоша в Бат-Яме, где автомобиль столкнулся с электровелосипедом.

В результате этого инцидента велосипедист, подросток в возрасте около 16 лет, получил множественные травмы. Свидетели происшествия рассказали, что подросток оказался зажат под автомобилем, но они смогли вытащить его.

Оказав ему неотложную помощь, медики повезли его в больницу в тяжелом состоянии на реанимационном автомобиле МАДА.

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