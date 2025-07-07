В Холоне автомобиль сбил пешехода, состояние пострадавшего тяжелое

На улице Йосефа Ахарановича в Холоне автомобиль сбил пешехода. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мужчина (примерно 40 лет) получил множественные травмы.

Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу "Вольфсон".

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.