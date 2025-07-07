В Холоне автомобиль сбил пешехода, состояние пострадавшего тяжелое
время публикации: 07 июля 2025 г., 19:42 | последнее обновление: 07 июля 2025 г., 19:42
На улице Йосефа Ахарановича в Холоне автомобиль сбил пешехода. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мужчина (примерно 40 лет) получил множественные травмы.
Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу "Вольфсон".
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
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