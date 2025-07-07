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Израиль

В Холоне автомобиль сбил пешехода, состояние пострадавшего тяжелое

ДТП
время публикации: 07 июля 2025 г., 19:42 | последнее обновление: 07 июля 2025 г., 19:42
В Холоне автомобиль сбил пешехода, состояние пострадавшего тяжелое
Пресс-служба МАДА

На улице Йосефа Ахарановича в Холоне автомобиль сбил пешехода. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мужчина (примерно 40 лет) получил множественные травмы.

Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу "Вольфсон".

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

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